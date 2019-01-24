Сенатор Алексей Пушков оценил сообщения о провозглашении Хуана Гуайдо и.о. президента Венесуэлы и решении президента США Дональда Трампа выступить перед Конгрессом после окончания шатдауна.

О своем мнении политик сообщил на своей странице в социальной сети Twitter. По его словам, сложившаяся в этих двух странах политическая ситуация представляет собой наглядный пример иронии.

Напомним, как ранее сообщали АН, Хуан Гуайдо накануне принял присягу в качестве исполняющего обязанности президента Венесуэлы, по словам Пушкова, "покушаясь на полномочия Мадуро".

Тем временем, в США спикер палаты представителей и лидер оппозиции блокировал обращение президента Трампа к нации в Конгрессе, тем самым, по мнению сенатора, "подрывая его полномочия".

"Ирония современной политики", - резюмировал Пушков.