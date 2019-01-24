Трамп выступит перед Конгрессом лишь после окончания шатдауна

Президент США Дональд Трамп сделал заявление, что обратится с речью к нации только по окончании бюджетного кризиса: он выступит с ежегодной речью "О положении страны" после завершения шатдауна.

Глава Вашингтона сообщил об этом в Twitter после того, как спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отказала ему в праве выступить в законодательном органе до восстановления работы правительства.

Альтернативную площадку он искать не будет, потому что нет места, которое могло бы сравниться с историей, традициями и важностью палаты представителей конгресса, сообщает ФБА "Экономика сегодня".