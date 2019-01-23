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В предвыборном тезисе Тимошенко упомянула страну-агрессора

23 января 2019, 22:39 [ «Аргументы Недели» ]

В предвыборном тезисе Тимошенко упомянула страну-агрессора
фото: соцсети

Уже в третий раз Юлия Тимошенко предпринимает попытку занять место президента Украины. На этот раз она пообещала гражданам страны энергетическую и политическую независимость.

Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила народу Украины, что в случае избрания её на пост президента, страна в течение пяти лет сможет развить свою энергетическую отрасль, сообщает Lenta.Ru.

«У нас есть достаточно урана, чтобы и себя обеспечить ядерным топливом, и помочь другим странам. Но мы уже десятилетия не имеем своего завода по производству ядерного топлива», - говорит политик.

Она считает, что у Киева есть все шансы на приобретение независимости от других стран. В числе её предвыборных тезисов — защита родной страны от страны-агрессора, под которой Тимошенко подразумевает Россию. В планы лидера «Батькивщины» входит принуждение Российской Федерации к миру с Украиной и «освобождению» Крыма и Донбасса.

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