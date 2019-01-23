В Кремле завершились переговоры Путина и Эрдогана

В российской столице завершились переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Общение двух лидеров длилось более трех часов.

Главы двух государств обсудили шаги по урегулированию сирийского конфликта, стратегическое сотрудничество, а также вывод американских войск с территории Сирии, сообщает в среду РИА Новости.

Лидеры пообщались тет-а-тет, после к ним присоединились члены делегаций. По итогам встречи глава России Владимир Путин сообщил журналистам, что она прошла в конструктивной атмосфере.

"Во многом были сфокусированы на экономических вопросах, на вопросах развития гуманитарных связей, но, конечно, много говорили и о положении дел в Сирии", - рассказал российский президент.