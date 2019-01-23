Солист «Океана Эльзы» попробует себя в большой политике

Святослав Вакарчук рассказал, стоит ли ждать его в числе украинских политиков и видит ли он себя в качестве кандидата на пост президента Украины. Лидер группы «Океан Эльзы» заявил, что разочарован в нынешней политике страны.

Вакарчук уклончиво ответил на вопрос о том, будет ли он претендовать на пост президента Украины, передаёт Lenta.Ru. «Я в деле, и вы узнаете больше в ближайшее время. Я хотел бы привести в украинскую политику как можно больше новых лиц. Власть как таковая меня не интересует», - заявил музыкант.

Также он подчеркнул, что не одобряет нынешний политический курс страны. По его словам, Украине нужны не очередные революции, а новые лидеры. При этом сам Вакарчук в своё время активно выступал за «Оранжевую революцию» и Евромайдан.