Украина прекратила действие трех соглашений в рамках СНГ

Украинское правительство приняло решение выйти еще из нескольких соглашений, действующих в рамках Содружества независимых государств. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития Украины.

В частности, Киев вышел из соглашений об обмене экономической информацией, обмене информацией в сфере внешнеэкономической деятельности и о сотрудничестве в сфере внешнеэкономической деятельности.

"Эти соглашения уже потеряли свое практическое значение и не применяются, поскольку вся необходимая информация в полном объеме размещена в открытом доступе", - поясняется в сообщении ведомства.

Напомним, в середине прошлой недели министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев уже разорвал сорок девять двусторонних соглашений, ранее подписанных с российской стороной.