Симоньян: французским детям прививают русофобию посредством телешоу

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала о французской передаче, в которой детей учат, что президент Российской Федерации Владимир Путин - "царь дезинформации".

В своем Telegram-канале Симоньян поделилась впечатлениями от телевизионного шоу во Франции, в котором маленьким детям рассказывают о России как о фабрике по производству фейковых новостей.

Пятнадцатилетний ведущий объясняет детям помладше, что российские СМИ подчинены Кремлю и выдают лишь хвалебные материалы, а Путин запугал журналистов и заставляет их говорить то, что выгодно ему.

"В ходе передачи ведущий подсказывает ребятам правильные ответы на вопросы о том, как там со свободой прессой в России",— поделилась Симоньян с подписчиками своего канала.

По ее словам, далее дети зачитывают части статей RT и Le Monde. Один из ребят поясняет, что материалы написаны по-разному, потому что один - под контролем Путина, а другой - нет.