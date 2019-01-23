Симоньян: французским детям прививают русофобию посредством телешоу
23 января 2019, 20:12 [ «Аргументы Недели» ]
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян рассказала о французской передаче, в которой детей учат, что президент Российской Федерации Владимир Путин - "царь дезинформации".
В своем Telegram-канале Симоньян поделилась впечатлениями от телевизионного шоу во Франции, в котором маленьким детям рассказывают о России как о фабрике по производству фейковых новостей.
Пятнадцатилетний ведущий объясняет детям помладше, что российские СМИ подчинены Кремлю и выдают лишь хвалебные материалы, а Путин запугал журналистов и заставляет их говорить то, что выгодно ему.
"В ходе передачи ведущий подсказывает ребятам правильные ответы на вопросы о том, как там со свободой прессой в России",— поделилась Симоньян с подписчиками своего канала.
По ее словам, далее дети зачитывают части статей RT и Le Monde. Один из ребят поясняет, что материалы написаны по-разному, потому что один - под контролем Путина, а другой - нет.