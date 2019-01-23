Жириновский: «Потом придется Выборг финнам возвращать, и Калининград — немцам»

В Москве прошли переговоры между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ, которые длились около трех часов и касались Курильских островов.

Так, по мнению Владимира Жириновского, без Курил мы лишимся собственного выхода в Тихий океан. России нужно будет получать у Японии каждый раз разрешение, чтобы пройти мимо наших же островов, пишет ПолитПазл.

«А потом придется и Выборг финнам возвращать, и Калининград — немцам», — возразил политик.