Жириновский: «Потом придется Выборг финнам возвращать, и Калининград — немцам»
23 января 2019, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве прошли переговоры между Владимиром Путиным и Синдзо Абэ, которые длились около трех часов и касались Курильских островов.
Так, по мнению Владимира Жириновского, без Курил мы лишимся собственного выхода в Тихий океан. России нужно будет получать у Японии каждый раз разрешение, чтобы пройти мимо наших же островов, пишет ПолитПазл.
«А потом придется и Выборг финнам возвращать, и Калининград — немцам», — возразил политик.
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