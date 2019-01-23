Путин призвал к эффективному использованию потенциала МГУ

Потенциал Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова должен быть максимально применен для обеспечения технологического прорыва, заявил президент России Владимир Путин. МГУ соберёт новый "Ноев Ковчег"

Он должен использоваться для подготовки специалистов, которые будут обеспечивать работу по стратегически важным для страны направлениям, определяющим новую технологическую эпоху развития государства.

"Научный потенциал нужно эффективнее использовать для подготовки специалистов высочайшего уровня, способных решать задачи национального развития в госуправлении, экономике, социальной сфере", - сказал он.

Напомним, как ранее сообщали АН, ректор МГУ Виктор Садовничий на той же встрече с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным рассказал о новом уникальном проекте под названием "Ноев Ковчег".