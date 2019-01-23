Бойко: жители Украины должны разговаривать на том языке, на котором они привыкли
23 января 2019, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]
Один из кандидатов в президенты Украины Юрий Бойко в качестве одного из своих предвыборных обещаний сказал, что в случае его победы жители страны смогут свободно говорить на родном языке.
Лидер «Оппозиционной платформы — За жизнь» заверил, что действительно собирается разрешить гражданам Украины использовать тот язык, к которому они привыкли и который считают родным. Также он отметил, что нынешние власти страны намеренно спекулируют на теме русского языка, передаёт РИА Новости.
"Я в своей предвыборной программе написал, что каждый будет иметь возможность разговаривать на родном языке. Это действительно будет", - уверяет Юрий Бойко.