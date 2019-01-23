В Кремле анонсировали визит Путина в Киргизию

В Кремле анонсировали визит президента Российской Федерации Владимира Путина в Киргизию. Соответствующую информацию сегодня предоставил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Точная дата поездки Владимира Путина, однако, пока не определена. Песков подчеркнул, что Бишкек уже находится в списке госвизитов российского лидера, данная тема сейчас активно обсуждается по дипломатическим каналам, передают в среду, 23 января, "Известия".

Напомним, 17 января состоялась поездка президента России Владимира Путина в Сербию, где прошли его переговоры с сербским лидером Александром Вучичем.