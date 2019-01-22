Госсекретарь США Майкл Помпео выступил во вторник по телемосту перед участниками Всемирного экономического форума в Давосе. По его словам, США и РФ не обречены на то, чтобы быть противниками.

Согласно заявлению американского госсекретаря, Соединенные штаты Америки и Российская Федерация должны вести совместные переговоры с целью предотвращения распространения ядерного оружия.

"Это не тот случай, когда мы обречены на соперничество, как во времена холодной войны", - заявил Помпео, отметив, что оба государства - обладатели крупнейшего ядерного потенциала в мире.

"Мы не обречены на то, чтобы быть антагонистами. Мы можем добиться большего", - сказал политик, которого цитирует ТАСС, выразив надежду, что российская сторона "вернется к правильному курсу".