В Москве завершились переговоры Путина и Абэ

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, продолжавшиеся более трех часов. Владимир Путин оценил итоги переговоров.

На совместной пресс-конференции по итогам российско-японских переговоров Владимир Путин заявил, что беседа прошла в деловой и конструктивной атмосфере, сторонам удалось в позитивном ключе обсудить запланированную повестку дня. Владимир Путин также отметил очевидные достижения в области экономического сотрудничества России и Японии. Но при этом пока не произошло качественного сдвига, считает российский лидер.

«В завершение хотел бы поблагодарить господина премьер-министра Японии за полезный и содержательный обмен мнениями сегодня. Дискуссия была очень откровенной и содержательной. Этот визит пойдет на пользу развитию двусторонних отношений и будет приближать нас к решению ключевых вопросов нашего взаимодействия», - заявил Владимир Путин на итоговой пресс-конференции.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, в свою очередь, заявил, что Япония продолжит переговорный процесс с Россией. Ближайшая российско-японская встреча на уровне глав МИД двух стран может состояться уже в феврале в Мюнхене, а в июне Япония ждет визита президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости.