Президент Незалежной Петр Порошенко во вторник, 22 января, вручил звезду героя Украины раскольнику Филарету Денисенко. Об этом сегодня сообщила пресс-служба президентской администрации. "Незаконно": Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины

Украинский президент объяснил свое решение о присуждении священнику звания его вкладом в создание "новой церкви": "Подчеркиваю, что Ваша награда - абсолютно заслуженная", - заявил Порошенко.

Филарет награжден за историческую роль в становлении независимой Православной церкви Украины, а также за свою деятельность, направленную на возрождение духовности украинского народа.

Как сообщили в пресс-службе украинского лидера, торжественное вручение почетной награды "патриарху Киевскому и всея Руси-Украины" состоялось в рамках мероприятий по случаю Дня соборности.