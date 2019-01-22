В Кремле проходят переговоры Путина и Абэ

В Москве проходит двусторонняя встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ, главной темой которой являются перспективы заключения мирного договора между государствами.

Переговоры проходят в представительском кабинете первого корпуса Кремля. Ожидается, что по итогам обсуждения мирного договора между Токио и Москвой будет сделано заявление для прессы.

Как отмечает РИА Новости, в начале встречи Владимир Путин обратился к японскому премьеру на "ты": "Я очень рад тебя видеть", - сказал глава российского государства, обращаясь к премьеру Абэ.

Добавим, в настоящий момент переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ в московском Кремле продолжаются уже более двух часов.