Супруге премьер-министра Японии подарили улитку из Сколково

Министр просвещения РФ Ольга Васильева во вторник провела экскурсию по детскому технопарку "Кванториум" в Сколково для Акиэ Абэ - супруги премьер-министра Японии. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В одной из лаборатории представили проект инновационного питания для человечества из растения Вольфия, который содержит много питательных элементов. Участники проекта подарили Абэ улитку, выращенную на Вольфие.

Акиэ Абэ спросила, можно ли будет увезти ее с собой в Японию и поинтересовалась, чем следует кормить такого оригинального питомца. Ольга Васильева ответила, что улитка питается скорлупой и огурцами.

Супруга премьер-министра также посетила и другую лабораторию, где ей предложили собрать модель японского стратовулкана Фудзияма. Как отмечается, в итоге Акиэ Абэ приклеила к модели его верхнюю часть.