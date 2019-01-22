Политический аналитик Павел Шипилин внимательно выслушал предвыборные обещания действующего президента Украины Петра Порошенко и дал им оценку.

Шипилин взял за основу обещание Порошенко о том, что максимум через три года в стране заметно повысится уровень жизни, передаёт РИА Новости. Президент заверил ,что на Украине уже прошли реформы, необходимые для выхода на "европейские" стандарты. Также он в конце прошлого года внёс в Конституцию страны изменения, которые закрепляют курс страны в ЕС и НАТО.

Шипилин уверен, что в процессе предвыборной гонки каждый кандидат готов обещать гражданам золотые горы. Но сам аналитик уверен, что народ Украины давно уже перестал верить в эти обещания, и явный пример тому - тотальное бегство из страны. Павел Шипилин утверждает, что цель всех увещеваний - занять президентское кресло, а поддержка с Запада действует лишь ради того, чтобы с помощью Украины поддерживать очаг напряженности около своего геополитического конкурента – России.

"Украина – это страна несбывшихся желаний, несбывшихся мечтаний", - сказал аналитик.