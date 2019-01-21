Белорусская оппозиция настаивает на расторжении союзного договора

Белорусская социал-демократическая партия "Грамада" требует расторжения Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии и установления четких территориальных границ с РФ.

Председатель партии Игорь Борисов приводит в пример Казахстан, который, несмотря на дружбу с Россией, "проводит политику установления полноценной границы". Также Борисов упомянул ситуацию с Украиной как вариант негативного исхода событий, передаёт Lenta.Ru.

"Мы видим, к чему может привести отсутствие полноценной границы с Россией, на примере с Украиной. Нужно одновременно поднимать вопрос об установлении полноценной границы. На востоке нет российских военных объектов, все они на западе; как бы не получилось так, что однажды утром мы проснемся не в Беларуси, а в России", - считает он.

В партии не верят в равенство при сотрудничестве двух стран и убеждены, что Белоруссия может попасть в экономическую зависимость от России, а также оказаться участницей международных конфликтов, в которые вовлечена Российская Федерация.