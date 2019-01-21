На Украине кандидат в президенты уже просит денег у народа

Один из желающих попробовать себя в роли президента Украины обратился к жителям страны с просьбой помочь ему в оплате предвыборной кампании. Средства пойдут на агитацию населения.

Анатолий Гриценко, в прошлом министр обороны страны, а ныне лидер партии "Гражданская позиция" и кандидат в президенты Украины, попросил у жителей Незалежной денег на предвыборную кампанию.

"Прошу вашей поддержки! Кандидатом зарегистрировался. Программу и команду представил. Идем вперед, к победе. Сейчас на этом пути важнейшие две составляющие - люди и деньги… Поэтому и обращаюсь сейчас к вам за поддержкой. Если вы можете и есть желание, средства на счет избирательного фонда можно перевести с любого банка или почтового отделения", - сообщил он в Facebook.

Гриценко является популярным кандидатом, поддержать его на выборах готовы более 10% избирателей, сообщает РИА Новости. По словам кандидата, на счёт уже перечислили порядка 10 миллионов гривен, каждая из которых пойдёт исключительно на предвыборную агитацию.