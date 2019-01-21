Дандыкин объяснил цель эсминцев США в Балтийском море

Российские корветы начали сопровождение американских эсминцев, которые вошли в южную акваторию Балтийского моря. Два корабля ВМС США Porter и Gravely теперь есть в акватории Балтийского моря.

Так, капитан 1 ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин считает, что для российского флота подобный инцидент уже превратился в рутинную работу. Об этом пишет ПолитЭксперт.

«Что касается действий американцев в Балтике, то это поддержка тех стран региона, которые агрессивно настроены по отношению к строительству «Северного потока – 2». Их союзники там естественны, прежде всего, это Польша. Заход эсминцев, достаточно мощных кораблей, оснащенных крылатыми ракетами, греет душу польского руководства», - отметил эксперт.