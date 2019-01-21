Захарова не нашла в ответе Чубайса ответ на свой вопрос о бедности россиян

Мария Захарова не нашла ответ на свой вопрос Анатолию Чубайсу почему среди россиян так много бедных, в его ответе. Официальный представитель МИД РФ поблагодарила главу корпорации "Роснано" за ответ.

Чубайс ответил спикеру МИД Марии Захаровой

"Не знаю, чего в нем больше: пошлости или ошибок, но верно одно - они находятся в абсолютной гармонии", - написала Захарова в Fаcebook. "Вы не ответили на мой предельно конкретный вопрос «почему в богатой стране люди живут бедно»", - отметила дипломат и выразила уверенность, что текст Чубайса "представляет собой лучшее учебное пособие по 90-м" и войдёт в историю его "«многочисленных ошибок»"...

Захарова уточнила, что "«начала свою работу» осенью 1998 года и все описанные Вами «экономические достижения» вспоминаю с дрожью". Дипломат привела цитату о том периоде из Википедии, где указано, что "экономический кризис 1998 года в России был одним из самых тяжёлых экономических кризисов в истории России", а произошёл он "на фоне тяжёлой экономической ситуации в стране, усугублявшейся неэффективной макроэкономической политикой, проводившейся властями в середине 1990-х годов".