Япония согласна на часть Курил

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ приступил к вопросу о заключении мирного договора с РФ при получении гарантии передачи его государству части южных Курильских островов: Шикотана и Хабомаи.

Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники. В администрации Абэ убеждены, что передача Японии Итурупа и Кунашира выглядит нереалистично и приведет переговоры с Москвой в тупик.

Напомним, ранее Япония требовала вернуть ей острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. Россия же, в свою очередь, требовала признания Японией итогов Второй мировой войны в полном объеме.