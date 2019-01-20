Кандидат в президенты Украины пообещал Донбассу мир

Депутат Верховной рады от фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул, в воскресенье, 20 января, выдвинутый кандидатом в президенты Украины, пообещал добиться мира в Донбассе за полгода. Депутат Рады: реформы на Украине являются "циничным экспериментом над людьми"

Как сообщает РИА Новости, Вилкул считает, что в случае его победы на выборах главы Украины, стрельба прекратится уже в первые дни: "Главное в нашем плане - прямые переговоры с Америкой и Россией".

По его словам, должна быть принята совместная компромиссная резолюция СБ ООН: "Как хочет Америка - не будет. Как хочет Россия - тоже не будет. Будет какой-то компромисс", - туманно заявил политик.

В своей речи Вилкул также отметил, что в регион необходимо ввести временную администрацию под эгидой ООН и провести выборы по украинским законам с участием политических партий Незалежной.