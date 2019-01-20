В Турции обвинили экс-посла США в пропаганде терроризма

Заявления бывшего специального представителя главы США по борьбе с ИГ* Бретта Макгерка в адрес Анкары являются пропагандой терроризма, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.

Речь идет о высказывании американского чиновника, назвавшего Анкару ненадежным партнером в Сирии из-за того, что та поддерживает в арабской республике оппозицию с "экстремистской прослойкой".

"Ваш анализ ошибочен, а выпады в адрес Турции являются полным бредом и продолжением пропаганды терроризма. Турция спасла жизни сотен тысяч жителей Сирии", - цитирует Anadolu Ajansı слова Калына.

Он отметил, что таким образом Макгерк предпринимает попытки усиления подрывной деятельности террористов Рабочей партии Курдистана в регионе, и особо подчеркнул, что этого ему сделать не удастся.

*Запрещенная в России террористическая организация.