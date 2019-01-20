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В будущем Украина отстроит разрушенный донецкий аэропорт
20 января 2019, 14:22 [ «Аргументы Недели» ]
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что Украина в будущем непременно займётся восстановлением разрушенного в Донецке аэропорта. Об этом лидер страны написал у себя в Twitter.
"Восстановим аэропорт Донецка, и над его высокой диспетчерской башней всегда будет развеваться украинский флаг", - заверил президент. Также Пётр Порошенко вспомнил в своей записи про так называемых "киборгов" - украинских военных, участвующих в битвах за донецкий аэровокзал.
Пост президента оказался не случайным. Сегодня он поучаствовал в церемонии, которая была посвящена памяти погибших защитников аэропорта. Мероприятие состоялось на территории Министерства обороны Украины, сообщает МК.
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