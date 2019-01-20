Эстонский журналист призвал мешать российскому торговому флоту

Журналист из Эстонии Вахур Кооритс призвал разместить на территории своего государства оружее, способное нанести удар по Санкт-Петербургу. Также он рекомендовал создавать помехи в работе российского торгового флота.

Кооритс считает, что подобные действия являются необходимостью в свете нынешней геополитической ситуации. Он уверен, что так Эстония сможет сдержать Москву в случае агрессии, передаёт РИА Новости. По словам журналиста, при возможном нападении Россия должна заплатить слишком высокую цену. Под "высокой ценой" он подразумевает Северную столицу и флот в Балтийском море.

"Сдерживание для нападающего это страх того, что при нападении он сам будет побит", - рассудил эстонец.

Помимо этого, Кооритс считает разумным атаковать направляющиеся в российские порты торговые корабли, чтобы блокировать торговое сообщение с нашей страной. Он считает, что в совокупности все эти факторы окажут на Москву серьёзное давление.