Дональд Трамп решил пойти на переговоры с членами Конгресса и предложил, на его взгляд, "разумный компромисс". Демократы отклонили предложение президента Соединённых Штатов.

Лидер США начал предпринимать действия по завершению так называемого шатдауна, сообщает РИА Новости. В частности, он подготовил предложение для конгрессменов. Оно заключается в том, что Конгресс выделяет-таки $5,7 млрд. на строительство стены, а Трамп, в свою очередь, ещё на три года продлевает защиту от депортации для некоторых категорий мигрантов.

Подобная инициатива от президента Штатов должна показать его готовность идти на переговоры. "Это разумный компромисс, который должны поддержать обе партии", - считает он.

Нэнси Пелоси, лидер Демократической партии, отклонила предложение Трампа и усомнилась в том, что Конгресс может одобрить такие идеи.