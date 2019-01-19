Официальный представитель российского МИД Мария Захарова обратилась к Анатолию Чубайсу с просьбой пояснить, почему, на его взгляд, значительная часть россиян в настоящий момент "живет бедно". Чубайс назвал Россию одной из самых бедных и энергорасточительных стран мира

По словам официального представителя российского внешнеполитического ведомства, "Россия - богатейшая страна". В этой связи Захарова попросила Чубайса объяснить сказанные ранее слова "поподробнее".

"Почему "значительная часть населения живет бедно или очень бедно", хотелось бы узнать у человека, десятилетиями являвшегося членом правительства, поподробнее", - прокомментировала она в Facebook.

Напомним, как ранее сообщали АН, по мнению главы "Роснано", Россия - одна из самых энергорасточительных стран. Ситуацию можно изменить, но возможные методы крайне ограничены из-за ее бедности.