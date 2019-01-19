"Правый сектор" пообещал Лукашенко военную поддержку

Украинское праворадикальное движение "Правый сектор"* готово при необходимости воевать за президента Белоруссии. Об этом сообщается в субботу на официальном сайте данной организации.

Националисты пообещали "всеми доступными методами" поддерживать Минск и предоставлять ему военную помощь, если он решит разорвать договор о Союзном государстве с Российской Федерацией.

По мнению "Правого сектора"*, в настоящее время перед Лукашенко стоит "путь потери государственности или путь решительного отпора, который должен начаться с разрыва союзного договора с Россией".

В заявлении особо отмечается, что организация считает своим долгом "помочь белорусской нации в ее историческом стремлении к независимости", передает Федеральное Агентство Новостей.

*Запрещеная в России организация.