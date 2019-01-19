В Сети высмеяли фото Порошенко с деревенскими детьми

Фотография президента Украины Петра Порошенко с детьми стала объектом шуток. Совместный снимок с деревенскими ребятами, играющими в хоккей, размещен на странице лидера Незалежной в Facebook.

Порошенко пояснил, что играющих в хоккей подростков увидел по дороге в Бердичев. По его словам, мороз этим ребятишкам не помеха. У ребят так горели глаза, что он не выдержал.

"Расчистили снег на ставке около села - и у них готовая ледовая площадка. Не удержался: очень хотелось пожать им руки. Молодцы, что увлекаетесь спортом", - написал лидер Украины.

Некоторые подписчики благосклонно отнеслись к этому жесту, заметив, что деревенские мальчишки на всю жизнь запомнят эту встречу. Другие же, напротив, усмотрели в этом пиар.

Пользователи отметили, что на ребятах резиновые сапоги, а клюшки, по всей видимости, сделаны "из черенков лопат". И на фоне бедности этих ребят "самодовольно улыбается миллиардер".

"Может, дойдет до него, наконец-то, что пора поднимать страну: по ребятам видно состояние экономики. Кто в чем играет, даже без коньков", - отметил кто-то из комментаторов.