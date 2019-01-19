Военный эксперт отметил высокий боевой потенциал российских крылатых ракет

По мнению военных экспертов США, возможный выход Вашингтона из Договора о ракетах средней и меньшей дальности приведет к военному доминированию России, пишет Газета.ru.

«Создание большого количества крылатых ракет в обычном снаряжении наземного базирования позволит нанести условному противнику России непоправимый ущерб даже без применения ядерного оружия. Поразить критически важные объекты экономики, например, плотину. В России уже заявлено о разработке ракеты «Калибр-М», удар которой может быть сопоставим с ядерным. Это значит, что Россия может атаковать условного противника, например, на континентальной части США, ракетами из Сибири, с Дальнего востока», - рассказал доктор военных наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков. Об этом сообщает НСН.

По мнению специалиста, у российских крылатых ракет есть высокий боевой потенциал.