В Госдуме призвали списать долги по ЖКХ у всей страны

Один из членов Госдумы рассудил, что раз списывать долги, то списывать их у всех. И предложил простить непогашенные долги за коммунальные услуги по всей стране.

Алексей Куринный, являющийся членом Госдумы по охране здоровья и первым секретарём ульяновского обкома КПРФ, призвал своих коллег списать долги по ЖКХ со всех жителей России, сообщает РИА Новости.

"Дело в том, что их нельзя взыскать даже в судебном порядке. При попытке взыскать эти долги ответчик заявит применение исковой давности, и автоматически суд их спишет", - считает он.

Также Куринный уверен, что такие меры сильно упростят весь процесс и избавят россиян от длительных судебных тяжб. По его словам, можно решить проблему двумя путями: дождаться исков от "Газпрома" и заявить об исковой давности или централизованно списать долги. Депутат отметил, что речь идёт о всех долгах по ЖКХ, а не только за газ.