Почти все кандидаты в президенты Украины нарушили закон

В правоохранительные органы Украины с начала года поступило около 100 жалоб о нарушениях правил предвыборной агитации. Из 10 кандидатов, изъявивших желание попробовать себя в роли президента, уже выявлено 6 нарушителей.

О нарушениях избирательного законодательства заговорил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает Lenta.Ru. Из 91 известного случая нарушений по двум открыты уголовные производства.

"Никто не договорился и не договорится с МВД И Нацполицией О ШИРОКО ЗАКРЫТЫХ ГЛАЗАХ на мерзость скупки голосов. Господа, не участвуйте во лжи и ложных действиях — не допускайте ошибок! Не торгуйте будущим!", - заверил Аваков и призвал граждан страны к ответственности.