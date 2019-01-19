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Почти все кандидаты в президенты Украины нарушили закон
19 января 2019, 12:20 [ «Аргументы Недели» ]
В правоохранительные органы Украины с начала года поступило около 100 жалоб о нарушениях правил предвыборной агитации. Из 10 кандидатов, изъявивших желание попробовать себя в роли президента, уже выявлено 6 нарушителей.
О нарушениях избирательного законодательства заговорил Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, сообщает Lenta.Ru. Из 91 известного случая нарушений по двум открыты уголовные производства.
"Никто не договорился и не договорится с МВД И Нацполицией О ШИРОКО ЗАКРЫТЫХ ГЛАЗАХ на мерзость скупки голосов. Господа, не участвуйте во лжи и ложных действиях — не допускайте ошибок! Не торгуйте будущим!", - заверил Аваков и призвал граждан страны к ответственности.
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