Американцы нашли у России оружие пострашнее ядерного

В случае выхода Соединённых Штатов из ДРСМД Россия сможет воплотить в жизнь свои разработки по усовершенствованию высокоточных неядерных ракет наземного базирования.

Эксперты считают, что решение Вашингтона о выходе из ДРСМД может оказаться пагубным для США. По их словам, Москва не нуждается в сильном наращивании ядерного потенциала, но при выходе Соединённых Штатов из договора сможет воплотить некоторые ныне запрещённые договором разработки неядерных ракет наземного базирования.

По мнению специалистов, неядерные высокоточные ракеты могут оказаться ничуть не менее смертоносными, чем ядерное оружие. Технологии, позволяющие в кратчайшие сроки создать подобное вооружение, у Москвы есть, но воплотить их на данный момент мешает ДРСМД, передаёт РИА Новости.