На кирпичи для стены Трамп собирает деньги среди народа

Дональд Трамп придумал подарить каждому члену Демократической партии по кирпичу. Для этого даже запустили кампанию по сбору пожертвований. Стоимость одного кирпича - $20.

Президент США не намерен так просто сдаваться. Чтобы убедить демократов включить в бюджет страны пункт о строительстве стены на границе с Мексикой, Трамп решил показать, какой отклик в народе получила эта идея. Теперь каждый американец, являющийся сторонником президента, сможет пожертвовать 20 долларов на кирпич, который затем отправят в Демократическую партию, передаёт РИА Новости.

"Трамп выдвинул гениальную идею. Мы планируем послать в офисы Чака и Нэнси 100 тысяч кирпичей, чтобы они услышали голос американского населения и поняли состоятельность концепции забора", - сказано на сайте, где размещён проект.