Зачем Трамп солгал Конгрессу США о строительстве небоскрёба в Москве

Личный юрист Дональда Трампа Майкл Коэн рассказал о поручении президента США представить Конгрессу ложные сведения по поводу строительства небоскрёба Trump Tower в Москве.

Как сообщает Lenta.Ru со ссылкой на BuzzFeed News, Дональд Трамп лично дал указания своему юристу солгать о строительстве небоскрёба. Коэн должен был сообщить в Конгрессе США, что переговоры о строительстве закончились на несколько месяцев раньше, чем это было на самом деле.

Кроме того, Дональда Трампа уличили и в том, что в ходе своей предвыборной кампании он уверял, что о строительстве Trump Tower в Москве не может быть и речи. При этом политик и бизнесмен несколько раз обращался к Коэну по вопросам строительства небоскрёба.

Автор разоблачающей статьи Энтони Кормье заявил, что у него нет документов, доказывающих достоверность информации. А при написании материала он полагался исключительно на слова своих осведомителей. Если окажется, что информация верна, и Коэн действительно лгал Конгрессу по поручению Трампа, президента может ждать импичмент.