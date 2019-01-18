//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Макгрегор нацелился на чемпионский пояс UFC
- Меган Маркл назвали неряхой
- Медведева и Загитова стали звёздами японской рекламы
- Тимати рассказал, почему перестал бриться и использовать дезодорант
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Политика 13+
Зачем Трамп солгал Конгрессу США о строительстве небоскрёба в Москве
18 января 2019, 21:33 [ «Аргументы Недели» ]
Личный юрист Дональда Трампа Майкл Коэн рассказал о поручении президента США представить Конгрессу ложные сведения по поводу строительства небоскрёба Trump Tower в Москве.
Как сообщает Lenta.Ru со ссылкой на BuzzFeed News, Дональд Трамп лично дал указания своему юристу солгать о строительстве небоскрёба. Коэн должен был сообщить в Конгрессе США, что переговоры о строительстве закончились на несколько месяцев раньше, чем это было на самом деле.
Кроме того, Дональда Трампа уличили и в том, что в ходе своей предвыборной кампании он уверял, что о строительстве Trump Tower в Москве не может быть и речи. При этом политик и бизнесмен несколько раз обращался к Коэну по вопросам строительства небоскрёба.
Автор разоблачающей статьи Энтони Кормье заявил, что у него нет документов, доказывающих достоверность информации. А при написании материала он полагался исключительно на слова своих осведомителей. Если окажется, что информация верна, и Коэн действительно лгал Конгрессу по поручению Трампа, президента может ждать импичмент.
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Новости СМИ2
//Новости Гнездо.ру
//Общество
В Америке несколько счастливчиков напьются вдрызг за счёт государства
//В мире
//В мире
Экс-соратник Порошенко назвал вероятное условие начала распада Украины в 2019-м
//Новости МирТесен
//В мире
Предстоятель "новой церкви" Украины заявил, что не подчиняется Константинополю
//В мире
Лукашенко разъяснил позицию Белоруссии по украинскому вопросу
//Новости партнеров
//В мире
//История
//В мире
//Новости СМИ2
//Общество
//Общество
Как заработать на старых вещах?
//Общество
//В мире
Тимати рассказал, почему перестал бриться и использовать дезодорант
//Общество
Из Крыма в Сирию планируется отправить 200 тысяч тонн зерна и стройматериалы
//Культура
//Общество
//Общество
//Культура
//Общество
//В мире
Лукашенко: "Белорус - это русский со знаком качества, нас не столкнуть!"
//Политика
Путин обсудил с членами Совбеза итоги своего визита в Сербию
//В мире
Россия получила от Германии документ с предложениями по Керченскому проливу
//Спорт
Тимофей Кургин: «Флойд Мейвезер - гениальный спортсмен и талантливый бизнесмен»
Житель Уфы чудом выжил после падения с 9 этажа в вентиляционную шахту
//В мире
Военкоры ДНР зафиксировали на видео провокацию противостоящих ополченцам ВСУ