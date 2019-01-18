Военный эксперт: Спираль истории вернула ситуацию в 1983 год

В Вашингтоне сообщили то, что США приостановят выполнение обязательств по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 2 февраля.

Военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря Московской области Юрий Кнутов обстановка в мире была, действительно, очень тяжелой, сообщает ПолитЭксперт.

«В 1980-х мы проводили экспериментальные средства, связанные с поражением ракет типа «Першинг» с помощью комплекса С-300, тогда результативность была не слишком высокая, как нам хотелось. А сегодня мы имеем значительное число систем, которые могут поражать баллистические ракеты средней дальности. Это С-400, а также С-350, который пойдет в этом году на вооружение, это комплексы С-500, они также скоро будут приняты на вооружение, а также существующие С-300 в последних модификациях», - рассказал эксперт.