Путин и Медведев обсудили в Кремле реализацию госполитики в Арктике

В пятницу, 18 января, состоялась встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Соответствующую информацию предоставили сегодня в Кремле.

Путин и Медведев в рамках встречи обсудили предложение российского правительства о дополнении компетенции Минвостокразвития вопросами, которые связаны с реализацией проектов и госполитики на территории Арктики, сообщается сегодня на официальном сайте Кремля.

Премьер также предложил главе государства переименовать Минвостокразвития и дать ведомству название Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктической зоны или Арктики.