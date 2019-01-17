Владимир Путин прибыл в Сербию с однодневным визитом

Президент Российской Федерации Владимир Путин прибыл в четверг, 17 января, c однодневным визитом в Сербию. Накануне его самолет приземлился в белградском аэропорту "Никола Тесла".

Здесь Путина лично встречали президент Сербии Александр Вучич, генсек сербского президента Никола Селакович, посол Сербии в России Славенко Терзич, а также парадный караул сербской гвардии.

В программе визита главы российского государства значатся возложение венков на кладбище Освободителей Белграда, а затем ряд встреч на высшем уровне и обмен соглашениями во Дворце "Сербия".

В ходе визита президента Владимира Путина в Сербию планируется подписание более двух десятков двусторонних документов. Они предусматривают сотрудничество двух стран в различных областях.