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Порошенко о передаче приходов в ПЦУ: "Чтобы не пролилась кровь"
17 января 2019, 15:18 [ «Аргументы Недели» ]
Принятый Верховной радой закон об изменении юрисдикции религиозных общин на Украине позволит избежать кровопролития при переходе приходов в ПЦУ, заявил президент страны Петр Порошенко.
Он поблагодарил депутатов Верховной Рады и пояснил: "Для чего это делается? Для того чтобы не пролилась кровь. Закон должен все урегулировать", - цитирует RT главу Украины.
Отмечается, что данное заявление из уст Порошенко прозвучало в рамках трансляции в социальной сети Facebook. Мероприятие проходит в Свято-Михайловском монастыре в Житомире.
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