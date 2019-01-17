Принятый Верховной радой закон об изменении юрисдикции религиозных общин на Украине позволит избежать кровопролития при переходе приходов в ПЦУ, заявил президент страны Петр Порошенко.

Он поблагодарил депутатов Верховной Рады и пояснил: "Для чего это делается? Для того чтобы не пролилась кровь. Закон должен все урегулировать", - цитирует RT главу Украины.

Отмечается, что данное заявление из уст Порошенко прозвучало в рамках трансляции в социальной сети Facebook. Мероприятие проходит в Свято-Михайловском монастыре в Житомире.