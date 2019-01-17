Зюганов прокомментировал иск, поданный Дерипаской

Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов в четверг, 17 января, прокомментировал поступившую информацию об иске суммой в один миллион долларов, поданном к нему предпринимателем Олегом Дерипаской. Дерипаска подал в суд иск о взыскании с Зюганова 1 миллиона рублей

По словам политика, он судов не боится, так как прошел уже через множество судебных разбирательств. Зюганов также добавил, что его юристы с этим разберутся, передает слова политика РБК.

В беседе с РИА Новости Зюганов сделал следующее замечание: "Ему [Олегу Дерипаске - прим. ред.] не хватает миллиона для полного счастья? Я еще иска не видел, посмотрю, потом мои юристы прокомментируют".

Напомним, как ранее сообщали АН, суд Москвы зарегистрировал иск бизнесмена о взыскании с лидера КПРФ компенсации морального вреда за "оскорбительное и недопустимое" высказывание.