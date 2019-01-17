Порошенко заявил о верном курсе Украины

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на ежегодной встрече с иностранными дипломатами, заявил, что страна четко и целенаправленно идет к членству в Европейском Союзе и НАТО. Журналист выявил «запасной вариант» Порошенко на случай его фиаско на выборах





Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. По его словам, в настоящий момент Украина проходит путь "построения демократического, правового и европейского государства".

"И с этого пути, я уверен, мы уже не свернем", - сказал Порошенко, которого цитирует RT. Он также заявил о намерении зафиксировать в Конституции приоритет будущего членства в ЕС и НАТО.