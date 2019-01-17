Токио выразил протест из-за действий погранслужбы России

МИД Японии выразил протест РФ из-за того, что российские пограничники проверили два японских судна, ловивших рыбу в районе Южных Курил, и потребовали оплаты штрафа за отсутствие документов. Пограничники усилили проверку японских рыбаков возле Курил





Рыбаки вели промысел вблизи Курильских островов без наличия необходимых разрешительных документов. В МИД Японии, однако, считают действия российской стороны неприемлемыми, передает ФБА "Экономика сегодня".

Как поясняется, в Токио крайне недовольны тем, что российские пограничники "применили властные полномочия" в районе Курил, суверенитет которых в Японии в последнее время пытаются ставить под сомнение.