В МИД считают претензии США по ДРСМД провокационными

Претензии США к России о несоблюдении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, как минимум, некорректны и провокационны, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Стала известна дата выхода США из ДРСМД

По его мнению, никакого конкретного содержания в претензиях США нет, Вашингтон продолжает преподносить партнерам фейки, обвиняя Москву в новых нарушениях договора.

По словам Рябкова, если Соединенные штаты не готовы вести равноправный диалог с Россией по Договору, то ответственность за его слом ляжет на них, передает РИА Новости.

"Это очевидное обстоятельство, которое не может быть оспорено никакими попытками возложить на Россию ответственность за соблюдение договора", - сказал замминистра.

Он напомнил, что Вашингтон, несмотря на различные обвинения в адрес Москвы, до сих пор не предоставил факты, согласно которым считает, что ракета 9М729 нарушает ДРСМД.

Данное орудие, ставшее причиной разногласий, прошло испытания на дальность. Расстояние полета ракеты составило 476 километров при допустимых ДРСМД 500 километрах.