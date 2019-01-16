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Вотум недоверия правительству Мэй "провалился"
16 января 2019, 22:55 [ «Аргументы Недели» ]
Правительство британского премьер-министра Терезы Мэй благополучно пережило вотум недоверия, вынесенный ему оппозиционной Лейбористской партией. Об этом сегодня сообщает агентство ТАСС.
По результатам голосования в нижней палате парламента Великобритании, за то, чтобы объявить вотум недоверия кабинету министров Мэй, проголосовали 306 человек (при минимуме 320), против - 325.
Процедуру вынесения вотума недоверия запустил накануне лидер оппозиции Джереми Корбин. О необходимости прояснить вопрос доверия правительству после итогов голосования по Brexit заявила сама Мэй.
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