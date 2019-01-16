В МИД РФ рекомендуют воздержаться от поездок в сектор Газа

Департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) Министерства иностранных дел РФ призвал россиян отказаться от поездок в сектор Газа. В сообщении ДСКЦ говорится, что "в связи с резким обострением ситуации в сфере безопасности в Газе и принятыми египетской и израильской сторонами мерами по ограничению выезда из сектора рекомендуем российским гражданам воздержаться от любых поездок в указанный район, в том числе по семейным и гуманитарным делам".

Армия обороны Израиля 13 января оповещала о том, что из Газы была запущена ракета в направлении израильской территории, - передает RT. "В ответ истребители Армии обороны Израиля атаковали две подземные структуры ХАМАС в секторе Газа", — говорится в сообщении, опубликованном на странице израильских войск в Twitter. В ответ на запуск ракеты по израильской территории истребители Армии обороны Израиля нанесли удар по двум военным позициям группировки ХАМАС в секторе Газа .