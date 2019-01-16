Путин напомнил чиновникам их основную задачу

Президент Российской Федерации Владимир Путин на совещании с правительством напомнил российским чиновника, в чем заключается главная задача властей. Об этом в среду сообщает РИА Новости. Путин поручил срочно расселить пострадавшее от взрыва здание в Магнитогорске

"Я напомню простую истину: главная наша задача - повышение качества жизни наших людей, граждан РФ, обеспечение устойчивых, высоких темпов роста экономики с одновременным изменением ее структуры", - сказал Путин.

Ранее российский лидер дал чиновникам ряд поручений. Так, например, глава государства потребовал в срочном порядке предоставить новые квартиры всем жителям дома в Магнитогорске, который был поврежден взрывом.

Также на совещании с членами правительства Путин обратил внимание вице-премьера, министра финансов Антона Силуанова и главы Банка России Эльвиры Набиуллиной на инфляцию в стране, призвав внимательно следить за ней.