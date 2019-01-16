Корреспондент немецкого телеканала "ARD" на прошедшей пресс-конференции с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым по ошибке назвала его главой МИД Германии.

Об этом сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, отметив, что с начала встречи времени к тому моменту прошло немного, а кондиционирование в зале хорошее - "не душно".

Журналистка начала задавать российскому министру свой вопрос и оговорилась: "Наш министр иностранных дел Лавров. Лавров, нет... Хайко Маас. До этого еще не дошло!" - сказала она, осознав свою случайную ошибку.

Сергей Лавров в ответ на свое "назначение" на новую должность продемонстрировал, что отнюдь не лишен чувства юмора: "Теперь я точно буду обвинен в том, что мы еще Германию хотим захватить", - сказал он.



