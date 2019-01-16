Резиденцию губернатора Владимирской области начнут сдавать в аренду. Новый глава региона Владимир Сипягин решил сдавать в аренду свою резиденцию, так как она дорого обходится бюджету области.

Сипягин намерен сократить расходы регионального бюджета, сообщила пресс-служба областной администрации.

На территории резиденции губернатора Владимирской области расположен комплекс зданий, имеется четыре гостиничных номера категорий «люкс», «полулюкс» и «эконом-класс». Помещения собираются сдавать компаниям под деловые мероприятия. По примерным оценкам, стоимость полной аренды комплекса в сутки составит более ста тысяч рублей, - передает телеканал «Дождь». Город Владимир находится в 180 километрах от Москвы.

Владимир Сипягин победил на губернаторских выборах в сентябре 2018 года. Во втором туре он опередил прежнего губернатора Светлану Орлову.