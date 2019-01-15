Эрдоган назвал максимально вероятную дату встречи с Путиным

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сегодня днем назвал максимально вероятную дату встречи с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры политиков должны состояться на территории России.

По словам Эрдогана, с большой долей вероятности встреча глав двух стран пройдет 23 января. Турецкий лидер подчеркнул, что беседа будет проходить тет-а-тет, передает РИА "Новости".

Кроме того, Реджеп Тайип Эрдоган во вторник, 15 января, отметил, что впоследствии должен состояться трехсторонний саммит, в котором примут участие президенты Турции, России и Ирана. В настоящий момент, однако, дата проведения переговоров не определена.